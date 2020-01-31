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Kahramanmaraş'ta 300 bin mavi kapak 10 engelliye tekerlekli sandalye oldu

Kahramanmaraş'ta bir atık kağıt toplama fabrikasında, atıklar arasından çıkartılan 300 bin mavi kapakla 10 engelliye tekerlekli sandalye alındı.

31.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:02Kahramanmaraş'ta 300 bin mavi kapak 10 engelliye tekerlekli sandalye oldu
'ta bir atık kağıt toplama fabrikasında, atıklar arasından çıkartılan 300 bin mavi kapakla 10 engelliye tekerlekli sandalye alındı.
Toplanan kapaklar, kentte bu tür yardım faaliyetleriyle tanınan Abdülkadir Gülmez aracılığıyla, ihtiyaç sahibi 10 engellinin tekerlekli sandalyeye kavuşmasını sağladı.
Fabrika içerisinde düzenlenen dağıtım programında tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
Tekerlekli sandalyeleri alan engelli vatandaşlar ve engelli aileleri, emeği geçenlere teşekkür etti.
Projeye öncülük eden Abdülkadir Gülmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 engellinin sevincine ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Burada önemli olan, insanların beyinleri engelli olmasın. Ayaklardaki, kollardaki birtakım sıkıntılar bir şekilde gider ama önemli olan insanların beyinde ve yüreğinde engel olmamasıdır." dedi.
Kahramanmaraş Kağıt Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Melek Gül de işletmede 3 yıllık çalışmayla atıklar arasından 300 bin mavi kapak topladıklarını belirtti.
Türkiye'de geri dönüşümde lider firmalardan biri olduklarını ifade eden Gül, "Şirket olarak biz zaten geri dönüşümün içerisindeyiz. Bugün de engelli kardeşlerimizin sevincine ortak olduk." diye konuştu.

Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: AA

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