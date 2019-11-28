Haberler » Güncel » Kahramanmaraş'ta 34 düzensiz göçmen yakalandı - Haber

Kahramanmaraş'ta 34 düzensiz göçmen yakalandı

Kahramanmaraş'ta yasa dışı yollardan yurda giren 34 düzensiz göçmen yakalandı.

28.11.2019 13:16 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:32Kahramanmaraş'ta 34 düzensiz göçmen yakalandı
'ta yasa dışı yollardan yurda giren 34 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Gaziantep çevre yolunda bir minibüs ile otomobil durduruldu.
Minibüste yurda kaçak yollardan girdikleri tespit edilen 4'ü Bangladeş, 17'si Pakistan ve 13'ü Afganistan uyruklu 34 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin üst aramasında sahte yol izin belgesi ele geçirildi.
Ekipler, sürücüler Mehmet B. (42) ve Nazmi B'yi (51) gözaltına alındı.
Mehmet B'ye 48 bin lira, kaçak göçmenlere toplam 106 bin lira para cezası kesildi.
Sürücüler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:40 Beşiktaş'ta sakatlık şoku!
14:40 Kaynak Holding yöneticilerinin FETÖ davası
14:40 Eski İngiliz Konsolosluk çalışanı, Çin televizyonunu Ofcom'a şikayet etti
14:40 Erdoğan: "İstanbul'un ilim merkezi haline gelmesi ve İslam'la ilgili referans alınacak bir...
14:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam düşmanlığının ve Neonazi terörünün adeta veba gibi yayıldığı bir...
14:34 Son dakika: Erdoğan: Gençlerimiz batı menşeli sapkın akımlar karşısında savunmasız kalıyor
14:23 Ölü sayısının 40'a yükseldiği Arnavutluk'ta bir deprem daha oldu
13:56 Türkiye ile Libya arasında tarihi anlaşma! Rum ve Yunanların Doğu Akdeniz oyunu bozulacak
12:49 Asgari ücrette ilk teklif Türk-İş'ten: 2 bin 578 liranın altında hiçbir şeyi konuşamayız
12:45 Tehlike saçan slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
28.11.2019 14:41:11