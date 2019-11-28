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Kahramanmaraş'ta 34 düzensiz göçmen yakalandı

Kahramanmaraş'ta yasa dışı yollardan yurda giren 34 düzensiz göçmen yakalandı.

28.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:18Kahramanmaraş'ta 34 düzensiz göçmen yakalandı
'ta yasa dışı yollardan yurda giren 34 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Gaziantep çevre yolunda bir minibüs ile otomobil durduruldu.
Minibüste yurda kaçak yollardan girdikleri tespit edilen 4'ü Bangladeş, 17'si Pakistan ve 13'ü Afganistan uyruklu 34 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin üst aramasında sahte yol izin belgesi ele geçirildi.
Ekipler, sürücüler Mehmet B. (42) ve Nazmi B'yi (51) gözaltına alındı.
Mehmet B'ye 48 bin lira, kaçak göçmenlere toplam 106 bin lira para cezası kesildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücüler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: AA

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