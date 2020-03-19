Kahramanmaraş'ta 4 DEAŞ şüphelisinden 3'ü tutuklandı
Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
19.03.2020 19:06 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:06
Kahramanmaraş 'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheliler S.H, Y.B, M.D. ve F.D. gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan Y.B, M.D. ve F.D. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutukladı, S.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheliler S.H, Y.B, M.D. ve F.D. gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan Y.B, M.D. ve F.D. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutukladı, S.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Kahramanmaraş, Güncel