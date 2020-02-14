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Kahramanmaraş'ta, 4 DEAŞ ve El-Nusra şüphelisi adliyede

KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarma ekiplerince terör örgütleri DEAŞ ve El-Nusra Cephesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

14.02.2020 11:47 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:47Kahramanmaraş'ta, 4 DEAŞ ve El-Nusra şüphelisi adliyede

KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarma ekiplerince terör örgütleri DEAŞ ve El-Nusra Cephesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DEAŞ ve El-Nusra Cephesi üyelerine yönelik salı günü kent merkezi ve ilçelerde çok ayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda isimleri açıklanmayan 4 kişi, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüpheliler, sorgularının ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.



Kahramanmaraş, Jandarma, El Nusra, Güncel

Kaynak: DHA

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