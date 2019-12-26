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Kahramanmaraş'ta 4 ilçede eğitime kar engeli

Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Dulkadiroğlu, Çağlayancerit ve Andırın ilçelerinde bazı mahallelerdeki okullarda kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

26.12.2019 23:31 | Son Güncelleme: 26.12.2019 23:36 Kahramanmaraş'ta 4 ilçede eğitime kar engeli
'ın , , ve Andırın ilçelerinde bazı mahallelerdeki okullarda kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim müdürlüklerinden yapılan açıklamalarda, bölgede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Çağlayancerit'in Bozlar ve Helete mahalleleri haricindeki tüm okullar tatil edildi.

Onikişubat ilçesinde 5, Dulkadiroğlu ilçesinde 6, Andırın ilçesinde ise 3 mahallede eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Göksun ilçesinde ise, 2 gündür devam eden elektrik kesintisi sona erdiği, ilçe ve kırsal mahallelerine elektrik verilmeye başlandığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Çağlayancerit, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Onikişubat, Güncel

Kaynak: İHA

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