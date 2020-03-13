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Kahramanmaraş'ta 4 ilçedeki hayvan pazarları tedbir amaçlı kapatıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin, Elbistan, Göksun ve Onikişubat ilçelerindeki hayvan pazarları, çevre illerde bazı hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine geçici süreyle tedbir amaçlı kapatıldı.

13.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:50
Kahramanmaraş'ta 4 ilçedeki hayvan pazarları tedbir amaçlı kapatıldı
Kahramanmaraş 'ın Afşin , Elbistan , Göksun ve Onikişubat ilçelerindeki hayvan pazarları, çevre illerde bazı hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine geçici süreyle tedbir amaçlı kapatıldı.
Kahramanmaraş Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu, çevre illerde şap hastalığı çıkması üzerine toplandı.
Toplantının ardından önlem amacıyla Afşin, Elbistan, Göksun ve Onikişubat ilçelerindeki ruhsatlı tüm hayvan pazarları geçici süreyle kapatıldı.
Kapatılan hayvan pazarlarına, hastalık bulaşma riski nedeniyle hayvan giriş ve çıkışı izni verilmiyor.
Vatandaşların hayvan satış yerleri dışında ruhsatsız yerlerden hayvan alış satışı yapmasını önlemek amacıyla da İlçe Tarım ve Orman müdürlükleri ekipleri ile diğer kolluk kuvvetleri denetim yapacak.

Kaynak: AA

Etiketler : Kahramanmaraş, Elbistan, Göksun, Afşin, Güncel

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