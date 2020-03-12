Kahramanmaraş'ta 40 adet kaçak otomobil motoru ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde yapılan aramada, piyasa değeri 300 bin lira olan 40 adet kaçak otomobil motoru ele geçirildi.
12.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:14
Kahramanmaraş 'ta bir iş yerinde yapılan aramada, piyasa değeri 300 bin lira olan 40 adet kaçak otomobil motoru ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kahramanmaraş Yeni Sanayi Sitesinde bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, çeşitli marka ve model araçlara ait yurt dışından yasal olmayan yollarla getirilen 40 adet lüks otomobil motoru ele geçirildi.
Motorlara el konularak Malatya Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.
Olayla ilgili R.B.'nin (38) gözaltına alındığı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kahramanmaraş Yeni Sanayi Sitesinde bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, çeşitli marka ve model araçlara ait yurt dışından yasal olmayan yollarla getirilen 40 adet lüks otomobil motoru ele geçirildi.
Motorlara el konularak Malatya Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.
Olayla ilgili R.B.'nin (38) gözaltına alındığı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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