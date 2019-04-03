Kahramanmaraş
'ta 45 yaşındaki kadın av tüfeğiyle öldürüldü
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş
'ta kocasının eniştesi olduğu iddia edilen bir kişi evdeki kadını, küçük kızının gözleri önünde öldürdü. Olay, Onikişubat
ilçesi Oruç Reis Mahallesi'nde akşam saatlerinde müstakil evde yaşandı. İddiaya göre, Emine Yıldız
'ın (45), kocasının eniştesi Ali K, Yıldız'ın evine gelerek tartışmaya başladı. Tartışma sonrası Ali K. av tüfeğiyle Emine Yıldız
'ı 10 yaşındaki kızının yanında başından vurdu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emine Yıldız
'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, cinayetin işlendiği evin etrafı geniş çaplı güvenlik çemberine alındı. Hayatını kaybeden Emine Yıldız'ın bir oğlunun vatani görevini yaptığı öğrenilirken, diğer oğlu ise sinir krizi geçirdi. Annesinin ölümünü gören 10 yaşındaki küçük kız ise polis ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldı.Yıldız'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Tıp Fakültesi Morgu'na kaldırıldı.Öte yandan şüpheli Ali K. için polis ekipleri il geneli geniş çaplı arama tarama çalışması yaptı. Kendi aracıyla olay yerinden kaçtığı belirlenen Ali K, olaydan yaklaşık 2 saat sonra Dulkadiroğlu
İlçesi Abbaslar Mahallesi'nde yakalandı.Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Kahramanmaraş, 3. Sayfa
Kaynak: İHA