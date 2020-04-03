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Kahramanmaraş'ta 6 hırsız suçüstü yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta polis ve mahalle bekçileri, dün gece farklı adreslerde hırsızlık yapan 6 kişiyi suçüstü yakaladı.

03.04.2020 16:16 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:16
Kahramanmaraş'ta 6 hırsız suçüstü yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta polis ve mahalle bekçileri, dün gece farklı adreslerde hırsızlık yapan 6 kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 6 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Dulkadiroğlu Emniyet Müdürlüğü'nde görevli mahalle bekçileri, İsmet Paşa Mahallesi'nde elinde klima ile kaçan Yusuf Y.'yi durdurdu. Yapılan incelemede Yusuf Y.'nin klimayı bir iş yerinden çaldığı tespit edildi. Yusuf Y. gelen polis ekiplerince gözaltına alınırken, klimaya el konuldu. Yavuz Selim Mahallesi'nde ise Ersoy B., Alaattin K. ve Sergen K. bir binanın merdiven korkuluklarını söküp yükledikleri araçla kaçmaya başladı. Durumu fark edip polise bildiren mahallenin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, kovalamacının sonunda 3 kişiyi çaldıkları malzemelerle yakaladı. Aynı mahallede bir iş yerinden tarım malzemeleri çalan Ozan C. ve Tayfun B. de polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Dulkadiroğlu, Polis, Güncel
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