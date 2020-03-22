Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kahramanmaraş'ta 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyacını polis karşılıyor - Haberler

Kahramanmaraş'ta 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyacını polis karşılıyor

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını polis ekipleri karşılıyor.

22.03.2020 20:05 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:07
Kahramanmaraş 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını polis ekipleri karşılıyor.
Merkez Onikişubat ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki emekli öğretmen Ahmet Durmuş, 155'i arayarak polislerden iki ekmek talep etti. Bölgeye yönlendirilen en yakın polis ekibi, aldıkları ekmeği Durmuş'a teslim etti.
Durmuş, yalnız yaşadığı için polisi arayarak ekmek istediğini belirterek "Polisin asıl amacının vatandaşa hizmet etmek, onları korumak ve onların sağlığı, hürriyeti için her türlü imkanları sunmaktır. Polisimiz şimdi de bizim için buradalar. Ekmeği nasıl istediğimi bile sordular kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.
Dulkadiroğlu ilçesi Göllü Fakılar Mahallesi'nde ise yerleşim yerlerinin uzağında oturan 79 yaşındaki Mincan Bakır, ekmek ihtiyacını karşılamak için polis ekiplerinden yardım istedi. Bakır, kendisine ekmeği getiren polis ekiplerine teşekkür etti.
Öte yandan, Tarihi Taş Köprü etrafında mangal yapmak isteyenler polis tarafından anons yapılarak evlerine yönlendirildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kahramanmaraş’ta 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyacını polis karşılıyor

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Kahramanmaraş'ta 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyacını polis karşılıyor
Etiketler : Kahramanmaraş, Onikişubat, Polis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İtalya’da bilanço kötü! Ölü sayısı 6 bine yaklaşıyor Haberler
İtalya'da bilanço kötü! Ölü sayısı 6 bine yaklaşıyor
AB’nin önde gelen ülkesi salgına karşı 2 kişinin bir araya gelmesini yasakladı Haberler
AB'nin önde gelen ülkesi salgına karşı 2 kişinin bir araya gelmesini yasakladı
Sadece bir kişinin öldüğü ülkede doktorlar ’Vaka sayısı saklanıyor’ dedi Haberler
Sadece bir kişinin öldüğü ülkede doktorlar "Vaka sayısı saklanıyor" dedi
3 otomobil devi koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek Haberler
3 otomobil devi koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek
Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti Haberler
Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti
ABD’de korona bilançosu ağırlaşıyor! Ölü ve vaka sayısı arttı Haberler
ABD'de korona bilançosu ağırlaşıyor! Ölü ve vaka sayısı arttı
Diyanet en çok merak edileni cevapladı! Yıkama şekli ve tabut detayı dikkat çekti Haberler
Diyanet en çok merak edileni cevapladı! Yıkama şekli ve tabut detayı dikkat çekti
THY, 5 şehir hariç tüm yurt dışı seferlerini durdurdu Haberler
THY, 5 şehir hariç tüm yurt dışı seferlerini durdurdu

Son Dakika Güncel Haberleri

Malkara'da yanan iş makinesi kullanılamaz hale geldi - Haber Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yıldız, evinde ölü bulundu - Haber "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri yaşlıların ve hastaların ihtiyaçlarını karşılıyor - Haber Sanatçılar "Evde kal" çağrısını müzikle yapacak - Haber Yunanistan, sınırında top oynayan sığınmacılara dahi tahammül edemedi - Haber Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün - Haber İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu - Haberler ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi - Haber Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı - Haber BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir - Haber Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı - Haber
Loading