Kahramanmaraş'ta 8. Kiraz Festivali

Kahramanmaraş
'ın Çağlayancerit
ilçesinde 8. Helete Kiraz
Yaylası Festivali düzenlendi.
Helete Mahallesi'nde düzenlene n festivale yöre halkının yanı sıra çevre illerden de yoğun katımım oldu. Kahramanmaraş Milletvekilleri Celalettin Güvenç
, İmran Kılıç
'ın da katıldığı festivalde, vatandaşlar halk ozanları seslendirdiği türküler ve şarkılarla doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Geleneksel oyunlarında yer aldığı festival, akşam saatlerine kadar devam etti. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
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