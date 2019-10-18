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Kahramanmaraş'ta 8 uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

18.10.2019 18:30Kahramanmaraş'ta 8 uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 8 operasyonda, toplam 28 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün de desteğiyle Pazarcık Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpekleri 'Atos' ve 'Safir'in de kullanıldığı operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Uyuşturucunun bir kısmı, arama yapılan otomobilin yakıt deposunun kapağının altından çıktı. Operasyon kapsamında toplam 28 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.



Pazarcık, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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