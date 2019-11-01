Haberler » Güncel » Kahramanmaraş'ta 8 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta 8 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta 8 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındıKahramanmaraş'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2'si kadın, 8 kişi gözaltına alındı.

01.11.2019 14:23
Kahramanmaraş'ta 8 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı
Kahramanmaraş'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2'si kadın, 8 kişi gözaltına alındı. Polis, şüphelilerden uyuşturucu alan 10 kişiye de adli işlem yaptı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada bir grubu takibe aldı. 'Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcıları ile onlara uyuşturucu sattığı belirlenen 9 kişiyi tespit eden polis, gerekli delilleri topladıktan sonra bugün şafak vakti Kahramanmaraş'ta 5, Gaziantep'te 6 olmak üzere 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Adem K., Mahmut Ö., Nazım H., Mehmet Ç., Hacer C., Senem Ö., Mehmet G. ve Şahin D. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden uyuşturucu aldığı belirlenen 10 kullanıcıya da adli işlem yapan polis, adresinde bulunamayan bir kişinin de yakalanması için çalışma başlattı.
Kahramanmaraş'ta 8 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı

Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:17 Ataşehir'de "Türk çam balının uluslararası coğrafi işaret tescili" konulu toplantı
18:22 Kars Sarıkamış'ta ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı
18:20 Borsa haftayı yatay tamamladı
18:20 "Boğaziçi'nde imar yetkisi zaten İBB'de değildir"
18:19 Destici: "Türkiye'de hiçbir siyasi parti terörle ilişki kuramaz"
18:19 - Kaliforniya yanıyor
18:17 Çavuşoğlu: PKK/YPG devleti kurmak istiyorlardı (2)
1.11.2019 18:23:59