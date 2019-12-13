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Kahramanmaraş'ta "AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir" etkinliği

Kahramanmaraş'ta, AK Parti Kadın Kolları tarafından Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında "AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir" etkinliği düzenlendi.

13.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:52Kahramanmaraş'ta
'ta, AK Parti Kadın Kolları tarafından Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında "AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir" etkinliği düzenlendi.
AK Parti İl Başkanlığı önünde düzenlenen etkinlikte, kadınlar el emeği ürünlerini tezgahta satışa sunarken, bir yandan da bazlama ve tatlı hazırlandı.
AK Parti Kadın Kolları İl Başkan Vekili Hatice Şekkeli, yaptığı konuşmada, 81 ilde eş zamanlı olarak etkinliğin yapıldığını söyledi.

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri çerçevesinde, AK Parti Genel Merkezinin organizasyonuyla düzenledikleri bir hayır çarşısı olduğunu belirten Şekkeli, "Yerli üretir, milli tüketir ve kadınlar ekonomiye destek verir' diyoruz. Bu etkinlikte halkımız ile beraber olmaktan çok mutluyuz. Katılımlar da bizi çok sevindirdi." ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından kermese katılan AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti İl Kadın Kolları üyeleri stantları gezdi.

Kahramanmaraş, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA

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