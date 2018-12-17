Kahramanmaraş'ta Apartmanlardan Sayaç Hırsızlığı

Kahramanmaraş
'ta apartmanların su sayaçlarını çaldığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, apartmanların su sayaçlarının çalınması olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında olayı gerçekleştirenin K.S. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli K.S, 4 farklı adresten su sayaçlarını çaldığını ve bir hurdacıya 60 liraya sattığını itiraf etti. Su sayaçlarını satın alan hurdacı hakkında yasal işlem yapıldı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kahramanmaraş
Kaynak: AA