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Kahramanmaraş'ta araç yangını

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hareket halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

19.08.2019 18:02 Kahramanmaraş'ta araç yangını
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hareket halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre Hacı Özdemir idaresindeki 46 D 15 plakalı otomobil, Kümbet Mahallesi Malatya Caddesi'nde seyir halindeyken, motor kısmı alev aldı. Durumu fark eden Özdemir, aracını yol kenarına park ederek yangına müdahale etmeye çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında zarar gören araç kullanılamaz hale geldi.

Kahramanmaraş, Elbistan, Kümbet, Güncel

Kaynak: AA

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