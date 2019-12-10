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Kahramanmaraş'ta arama kaydı olan 38 kişiden 16'sı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda arama kaydı bulunan ve yakalanan 38 kişiden 16'sı tutuklandı.

10.12.2019 01:34 | Son Güncelleme: 10.12.2019 01:39Kahramanmaraş'ta arama kaydı olan 38 kişiden 16'sı tutuklandı
'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda arama kaydı bulunan ve yakalanan 38 kişiden 16'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde sabahın erken 86 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde bulunan 110 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, hırsızlık suçundan aranan 10 kişi, yaralama suçundan aranan 8 kişi, fuhuş yaptırma ve kumar oynatma suçundan aranan 3 kişi, cinsel saldırı suçundan aranan 2 kişi, silahlı tehdit suçundan aranan 2 kişi, cezaevi firarisi 2 kişi, diğer suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

Gün içinde yakalanan 38 şahıstan 16'sı sevk edildiği adliye tarafından tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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