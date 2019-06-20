20.06.2019 14:19
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Kahramanmaraş'ta aranan 2 terör şüphelisi yakalandı

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta aranan iki terör şüphelisi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta aranan iki terör şüphelisi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
DulkadiroğluİlçeJandarmaKomutanlığı ekipleri, hakkında terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan D.S'nin (44), Sögütlü Mahallesi'ne geleceği bilgisini aldı.
Ekipler,ÇiğliMahallesi girişinde oluşturdukları kontrol noktasında şüpheliyi gözaltına aldı.
MerkezJandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ise "Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanun'a Muhalefet" suçundan aranan A.Y'yi (50),Pazarcıkilçesine bağlı Musolar Mahallesi'nde yakaladı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
Dulkadiroğlu,Jandarma,Kahramanmaraş,Güncel

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