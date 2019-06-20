Kahramanmaraş'ta aranan 2 terör şüphelisi yakalandı

Kahramanmaraş
'ta aranan iki terör şüphelisi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.Dulkadiroğlu
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, hakkında terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan D.S'nin (44), Sögütlü Mahallesi'ne geleceği bilgisini aldı.
Ekipler, Çiğli
Mahallesi girişinde oluşturdukları kontrol noktasında şüpheliyi gözaltına aldı.Merkez
Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ise "Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanun'a Muhalefet" suçundan aranan A.Y'yi (50), Pazarcık
ilçesine bağlı Musolar Mahallesi'nde yakaladı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.