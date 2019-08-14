Haberler» Güncel» Haber

Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

14.08.2019 17:33
Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'ye ilişkin davada Aksaray Ağır Ceza Mahkemesince hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı (39) bayram ziyareti için geldiği Dereli Mahallesi'ndeki akrabalarının evinde gözaltına aldı.
Hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:04   - İdlib'te rejime ait bir Rus uçağı düşürüldü
19:00   "İlk maçtaki zorlukların benzerini bu maçta da yaşayacağız"
19:00   İdlib'te rejime ait bir Rus uçağı düşürüldü
18:59   SPOR BOĞAZ TURU ATAN LİVERPOOLLULAR STADA GELDİ
18:59   BOĞAZ TURU ATAN LİVERPOOLLULAR STADA GELDİ
18:59   SPOR Karaman Korkmayacağız ama taraftarımızın düşündüğü gibi de rahat olmayacağız
18:59   SPOR UEFA Süper Kupa öncesi taraftarlar stada gelmeye başladı