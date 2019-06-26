26.06.2019 23:47
Haberler » Güncel » Haber

Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ şüphelileri yakalandı

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 1'i kadın 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kahramanmaraş 'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 1'i kadın 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan E.K'nın (28), ilçeye bağlı Gafarlı Mahallesi'nde, eşinin dedesinin evinde olduğu bilgisini aldı.
E.K. adlı kadın gözaltına alınırken, aynı suçtan aranan A.K'de Çokyaşar Mahallesi'nde yakalandı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
Jandarma , Kahramanmaraş , Güncel

Son Dakika Haberleri
00:33 Çorum'da silahlı kavga: 4 yaralı
00:32 Kumaş deposunda çıkan yangın korkuttu
00:31 Omzundan vuruldu, havalandırma boşluğunda bulundu
00:31 Lösemi hastası Baran için moral konseri
00:31 Manama Çalıştayı'na karşı Gazze'de "Halk Konferansı"
00:30 Yük asansöründe asılı kalan 1 kişi yaralandı
00:28 Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ şüphelileri yakalandı