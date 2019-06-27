27.06.2019 00:29
Haberler » Güncel » Haber

Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ şüphelileri yakalandı

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 1'i kadın 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kahramanmaraş 'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 1'i kadın 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan E.K'nın (28), ilçeye bağlı Gafarlı Mahallesi'nde, eşinin dedesinin evinde olduğu bilgisini aldı.
E.K. adlı kadın gözaltına alınırken, aynı suçtan aranan A.K'de Çokyaşar Mahallesi'nde yakalandı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ şüphelileri yakalandı
Kaynak: AA
Jandarma , Kahramanmaraş , Güncel

Son Dakika Haberleri
02:02 Venezuela'da yeni bir darbe girişimi önlendi
01:58 FSM'de 52 gün 4 şerit trafiğe kapatıldı
01:56 Evinden kötü koku gelen kişi, asılı halde ölü bulundu
01:55 FSM'DE 52 GÜN 4 ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI
01:52 Bahreyn çalıştayında yatırım çağrısı var, "haklar" yok
01:43 FSM'DE 52 GÜN 4 ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI
01:40 Atatürk Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlileri unutulmadı