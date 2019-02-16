Kahramanmaraş'ta Aranan Hükümlü Yakalandı

Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde, 11 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, akrabasının evinde yakalandı.
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, işlediği ileri sürülen 11 ayrı suçtan bir yıldır aranan ve hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan Sefa Özdemir
'in (27), ilçeye bağlı Çiçek Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti.
Ekipler, bir akrabasının evinde saklandığını öğrendikleri Özdemir'i, düzenledikleri operasyonda yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özdemir, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Sefa Özdemir,Elbistan,Kahramanmaraş
Kaynak: AA