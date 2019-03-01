Kahramanmaraş'ta Aranan Şüphelilere Yönelik Operasyon

Kahramanmaraş
'ta jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 60 kişi yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan tutuklama ve yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için kent genelinde "huzur" uygulaması yapıldı.
Uygulama kapsamında ekipler il genelinde 60 kişiyi yakaladı.
Sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Polis, Jandarma, Kahramanmaraş, Güncel
Kaynak: AA