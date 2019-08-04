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Kahramanmaraş'ta arazi kavgası: 1 ölü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, bir kişi, eniştesini tüfekle öldürdü.

04.08.2019 13:11 Kahramanmaraş'ta arazi kavgası: 1 ölü
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, bir kişi, eniştesini tüfekle öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Almanya'da yaşadıkları ve tatil için ilçeye geldikleri öğrenilen A.B. (72) ve İ.D. (69) arasında kırsal Beştepe Mahallesi'ndeki arazi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B. evinde bulunan ruhsatlı tüfeğiyle eniştesi İ.D'ye ateş etti. Kafasından vurulan İ.D, olay yerinde hayatını kaybetti.
A.B, jandarma tarafından gözaltına alınırken, İ.D'nin cenazesi, Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel

Kaynak: AA

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