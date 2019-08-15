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Kahramanmaraş'ta asansör kabini düştü: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir binanın asansör kabininin düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

15.08.2019 19:37 Kahramanmaraş'ta asansör kabini düştü: 2 yaralı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir binanın asansör kabininin düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Sevinç Sokak'ta bulunan bir apartmanda 6. kattaki dairelerinden inmeye çalışan Besime Sarı (43), kızı Özlem Dağdelen (26) ile çocuğu Zeynep Dağdelen (3) asansöre bindi.
Bindikleri sırada hareket eden asansörün kabini bir anda hızla zemine düştü.
Kazada, Sarı ve Özlem Dağdelen yaralandı. Annesinin kucağında bulunan Zeynep Dağdelen ise yara almadan kurtuldu.
112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Kazada eşi ve kızı yaralanan Mehmet Sarı, asansörün sık sık arızalanmasına rağmen yetkililerin ilgisiz kaldığından şikayet etti.

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel

Kaynak: AA

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