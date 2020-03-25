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Kahramanmaraş'ta asılsız koronavirüs paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde sosyal medyada yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız paylaşımda bulunduğu tespit edilen kişi gözaltına alındı.

25.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:28
Kahramanmaraş'ta asılsız koronavirüs paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı
Kahramanmaraş 'ın Afşin ilçesinde sosyal medyada yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız paylaşımda bulunduğu tespit edilen kişi gözaltına alındı.
Sosyal medyadaki asılsız koronavirüs paylaşımlarını takibe alan Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halk arasında korku ve panik yaratmak amaçlı paylaşım yaptığı iddiasıyla K.Y'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşlardan provokasyon amaçlı, asılsız, infial ve paniğe yol açabilecek paylaşımlara karşı duyarlı olmaları istendi.
Asılsız paylaşım yapan kişilerin "siber devriyeler" tarafından tespit edilerek adli ve idari sürecin başlatılacağı kaydedilen açıklamada, uygulamanın kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Afşin, Güncel

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