Kahramanmaraş'ta asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı
Kahramanmaraş'ta, sosyal medya üzerinden yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız paylaşımda bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
17.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:00
Kahramanmaraş 'ta, sosyal medya üzerinden yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız paylaşımda bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, önceki gün Z.A'nın sosyal medya hesabından, "Kahramanmaraş'ta koronavirüs şüphesi ile karantinaya alınan iki kişinin test sonucu pozitif çıktı. Yetkililer yarın açıklayacak." şeklinde asılsız paylaşım yapması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri harekete geçti.
Ekipler, "Halk arasında korku ve panik yaratmak" suçlamasıyla Z.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, kendisine görüntüleyen gazetecilere, "İki tane virüs var dedik suç mu?" dedi.
Bu arada, sosyal medya hesabından asılsız paylaşım yaptığı iddiasıyla K.A. adlı bir kişi hakkında da adli işlem yapıldığı öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, önceki gün Z.A'nın sosyal medya hesabından, "Kahramanmaraş'ta koronavirüs şüphesi ile karantinaya alınan iki kişinin test sonucu pozitif çıktı. Yetkililer yarın açıklayacak." şeklinde asılsız paylaşım yapması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri harekete geçti.
Ekipler, "Halk arasında korku ve panik yaratmak" suçlamasıyla Z.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, kendisine görüntüleyen gazetecilere, "İki tane virüs var dedik suç mu?" dedi.
Bu arada, sosyal medya hesabından asılsız paylaşım yaptığı iddiasıyla K.A. adlı bir kişi hakkında da adli işlem yapıldığı öğrenildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Kahramanmaraş'ta asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı
Etiketler : Kahramanmaraş, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Güncel
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Güncel
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Güncel
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Güncel
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu