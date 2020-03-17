Kahramanmaraş'ta asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı (2)
SERBEST KALDIKahramanmaraş'ta, asılsız koronavirüs paylaşımı sonrası gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen Zekeriya Atak, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
17.03.2020 14:11 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:11
SERBEST KALDI
Kahramanmaraş 'ta, asılsız koronavirüs paylaşımı sonrası gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen Zekeriya Atak, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Etiketler : Kahramanmaraş, Güncel
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