Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kahramanmaraş'ta asılsız koronavirüs paylaşımına 2 gözaltı - Güncel

Kahramanmaraş'ta asılsız koronavirüs paylaşımına 2 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ta sosyal medya hesaplarından koronavirüs salgınıyla ilgili asılsız paylaşım yapan 2 kişi gözaltına alındı.

19.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:26
Kahramanmaraş'ta asılsız koronavirüs paylaşımına 2 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ta sosyal medya hesaplarından koronavirüs salgınıyla ilgili asılsız paylaşım yapan 2 kişi gözaltına alındı. Haklarında, 'halk arasında korku ve panik yaratmak' suçundan soruşturma başlatılan şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gül O. adlı kullanıcının sosyal medya hesabından, kentte yabancı uyruklu 2 kişinin koronavirüs nedeniyle öldüğü, Fatih K.'nın da yine kentte bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı yönünde paylaşım yaptığını tespit etti. 2 şüpheli, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adreslerinde gözaltına alındı. Haklarında 'halk arasında korku ve panik yaratmak' suçundan adli soruşturma başlatılan şüphelilerden Gül O., emniyette ifadesi alındıktan sonra, Fatih K. ise sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

DAHA ÖNCE DE 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan Kahramanmaraş'ta 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı şeklinde paylaşım yapan Zekeriya A. ile internet sitesinde, "Türkiye'de ilk ölüm gerçekleşti: Koronavirüsten şüpheleniliyor" başlıklı asılsız haber yapan 'İlker A.' adıyla tanınan Kamber A.'yı gözaltına alınmış, ikili ifadelerinin ardından  serbest bırakılmıştı.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Kahramanmaraş, Koronavirüs, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil Güncel
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Almanya’da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi Güncel
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi
İbrahim Tatlıses iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı Güncel
İbrahim Tatlıses iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Güncel
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Güncel
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Güncel
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Loading