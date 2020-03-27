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Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

27.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:58
Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi: 2 yaralı

Kahramanmaraş 'ın Türkoğlu ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Beyoğlu Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle bir askeri araç devrildi.

Kazada araçta bulunan 2 asker yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Beyoğlu Mahallesi, Kahramanmaraş, Türkoğlu, Güncel

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