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Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 asker yaralandı.

27.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:00
Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi: 2 yaralı

Kahramanmaraş 'ta askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 asker yaralandı.


Kaza, Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatay 'dan Kahramanmaraş'a gelen askeri araç, Adana yolu Beyoğlu Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak yan yattı. Devrilen askeri araçtaki 2 asker hafif şekilde yaralandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Hatay, 3. Sayfa

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