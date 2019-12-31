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Kahramanmaraş'ta asma kilit hırsızı tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iş yerlerinin asma kilitlerini kırarak hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.

31.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:50 Kahramanmaraş'ta asma kilit hırsızı tutuklandı
'ın ilçesinde iş yerlerinin asma kilitlerini kırarak hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Yavuz Selim Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinde, iş yerlerinin kilitlerinin kırılarak gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının failinin yakalanması için çalışma başlattı.
Hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen Yaşar T. (21) gözaltına alındı. Şahsın kullandığı araçta yapılan aramada bir kuru sıkı tabanca ile çaldığı 150 kilo sarı metal pirinç, cep telefonu ve laptop ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel

Kaynak: AA

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