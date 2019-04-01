Kahramanmaraş'ta Atletizm Yarışları

Kahramanmaraş'ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okul Sporları Atletizm Yarışması düzenlendi.<br><br>Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi atletizm sahasında düzenlenen yarışlar 2 gün sürdü. Atletler, 60 metre uzun atlama, 800 metre ve 80 metre koşu, 80 metre engelli koşu, cirit atma, bin 500 metre, yüksek atlama ve 5x80 metre koşuda yarıştı.<br><br>Yarışlar sonunda Yıldız Kızlarda Afşin Eshabı Kehf Orta Okulu 360 puanla birinci oldu. Yıldız Erkeklerde ise Hacı Bayram Veli İmam Hatip Ortaokulu 433 puanla birinci oldu.<br><br>Yarışların son günü düzenlenen törenle derece elde eden sporculara madalya ve kupaları takdim edildi. - KAHRAMANMARAŞ