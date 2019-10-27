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Kahramanmaraş'ta av tüfeğinin yanlışlıkla ateş aldığı iddiası

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 12 yaşındaki çocuğun elinde bulunan av tüfeğinin ateş alması sonucu kız kardeşi öldü.

27.10.2019 16:18Kahramanmaraş'ta av tüfeğinin yanlışlıkla ateş aldığı iddiası
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 12 yaşındaki çocuğun elinde bulunan av tüfeğinin ateş alması sonucu kız kardeşi öldü.
İddiaya göre, Kalealtı Mahallesi'nde ikamet eden H.K (12), kız kardeşi E.K. (10) ile mısır tarlasına gitmek üzere yola çıktı. Çocuklar yolda oldukları sırada H.K'nin elinde bulunan av tüfeği yanlışlıkla ateş aldı.
Yaralanan E.K. ambulansla kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında H.K. ifadesine başvurulmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: AA

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