Kahramanmaraş'ta Av Tüfeğiyle Vurulan Kişi Öldü

Kahramanmaraş
'ta av tüfeğiyle vurulan kişi kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı. Merkez Dulkadiroğlu
ilçesi İsmetpaşa Mahallesi
Gedemenli İşhanı önünde Ali Rıza Karataş
(28), arkadaşlarıyla aracına binerken aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Ekrem Ö. (22) ile karşılaştı.
Husumetliler arasında çıkan tartışmada Ekrem Ö, av tüfeğiyle Karataş'a ateş etti. Yaralanan Karataş, arkadaşları tarafından götürüldüğü özel hastanede kurtarılamadı. Polis
ekipleri, kaçan zanlı Ekrem Ö'yü Kanlıdere Caddesi'nde yakaladı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Karataş, Kahramanmaraş, Güncel
Kaynak: AA