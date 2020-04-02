Kahramanmaraş'ta ayakkabı hırsızı 3 kişi yakalandı

Kahramanmaraş 'ta girdikleri apartmanlardan ayakkabı çalan 3 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'ndeki bir apartmandan ayakkabıların çalındığı yönünde ihbar alan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerasından 3 kişinin kimliğini belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda 17 yaşındaki 3 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılarla birlikte ele geçirilen ayakkabılar, sahiplerine teslim edildi.

Ayakkabısını polisten teslim alan Ökkeş Çayırcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evden çok fazla çıkmadığını, olay günü de ihtiyaçlarını karşılamak üzere evden çıkmak isterken hırsızlıktan haberdar olduğunu söyledi.

Bunun üzerine apartman görevlisine haber verip durumu polise bildirdiklerini anlatan Çayırcı, "Ayakkabıları göremeyince kapıcı ile görüştüm ve güvenlik kameralarına baktık. Ayakkabıların orada çalındığını gördüm ve durumu polise bildirdik. Sağolsunlar 24 saat içinde ayakkabılarımızı buldular ve bize teslim ettiler. Eve gider gitmez dezenfekte ilaçlarıyla ayakkabıyı temizleyeceğim. 2-3 gün havalandırdıktan sonra da tekrar giyerim." diye konuştu.

Abdullah Kaya da salgın nedeniyle de evden çok fazla çıkmamaya çalıştığını, olayı da komşusundan öğrendiğini dile getirdi.

Kaynak: AA