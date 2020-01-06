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Kahramanmaraş'ta bağ evi hırsızları yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bağ evlerinde hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs yakalandı.

06.01.2020 19:24 | Son Güncelleme: 06.01.2020 19:26
'ın ilçesinde bağ evlerinde hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan ihbarlar üzerine çalışma başlattı.
Pencerelerin demir korkuluklarını levye ile kırarak evlere girdiği tespit edilen 27 yaşındaki Süleyman A. yakaladı.
Son hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 22 yaşındaki Yunus Emre P. de gözaltına alındı.
Şahısların suçlarını itiraf etmesi üzerine ekipler, çalınan malzemelerin tamamını ele geçirdi.
Süleyman A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Yunus Emre P. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kahramanmaraş'ta bağ evi hırsızları yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel

Kaynak: AA


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