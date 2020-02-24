Haberler » Güncel » Kahramanmaraş'ta bankanın camına yorgun mermi isabet etti - Haber

Kahramanmaraş'ta bankanın camına yorgun mermi isabet etti

Kahramanmaraş'ta banka şubesinin camına yorgun mermi isabet etmesi sonucu bir kişi hafif yaralandı.

24.02.2020 17:26 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:26Kahramanmaraş'ta bankanın camına yorgun mermi isabet etti
'ta banka şubesinin camına yorgun mermi isabet etmesi sonucu bir kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsmet Paşa Mahallesi'ndeki banka şubesinin camına yorgun mermi isabet etti.
Kredi başvurusu için bankada bulunan Abdurrahman Yalçın, kırılan cam parçasıyla gözünden hafif yaralandı.
Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kredi başvurusu için gerekli işlemleri gerçekleştirdiği sırada bir anda camın kırıldığını ve cam parçalarının gözüne isabet ettiğini söyledi.
müşterisi Ali Su da hesap işleriyle ilgilendiği sırada ses duyduğunu belirterek, "Baktığımızda camda kurşun deliği vardı. Nereden geldi ve kimler tarafından atıldı, orasını göremedik. Herkes tedirgin ve telaş içindeydi." ifadelerini kullandı.
Mermiyi ateşleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kahramanmaraş, Banka, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:07  Distemper nedir? Köpekte gençlik hastalığı neden olur? Distemper belirtileri nelerdir?
16:42  Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli?
16:19  Fiyat nasıl yazılır? TDK'ya göre fiyat mı, fiat mı? Fiyat ne demek?
16:00  Tel Rıfat nerede? Tel Rıfat Türkiye'ye ne kadar uzaklıkta? Tel Rıfat Türkiye için neden önemlidir?
14:43  Çaykur 760 işçi alacağını duyurdu! Çaykur işe alım şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ve başvuru şartları nelerdir?
24.02.2020 18:31:10