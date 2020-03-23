Kahramanmaraş'ta banklar kaldırıldı

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşların bazılarının yasağa rağmen sokağa çıkmakta ısrar etmesi üzerine meydan ve parklardaki bankları kaldırdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı 65 yaş ve üzeri insanların sokağa çıkmasını yasaklarken, Kahramanmaraş 'ta bazı kişiler yasağa uymayarak dışarı çıkıyor. Yaşlıların özellikle park ve meydanlarda bir araya gelip oturması üzerine Büyükşehir Belediyesi çareyi bankları sökmekte buldu. Ekipler, kentteki meydan ve parklardaki bankları kaldırdı.

GÜNGÖR: BÖYLE OLSUN İSTEMEZDİK

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise bankların kaldırılma görüntülerini sosyal medyadan paylaşıp konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Böyle olsun istemezdik. Üzülerek söylemeliyiz ki 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan hemşerilerimize sokağa çıkma kısıtlaması gelmesine rağmen maalesef bazı büyüklerimiz yasağa uymuyorlar. Biz de tedbirimizi bu şekilde aldık. Lütfen sağlığınız için evde kalın."

Kaynak: DHA