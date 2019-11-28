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Kahramanmaraş'ta "Bayrak olayı"nın 100. yıl dönümü kutlandı

Kahramanmaraş Kalesi'nde 100 yıl önce Fransız bayrağı indirilerek, yerine Türk bayrağının çekilmesinin yıl dönümünde etkinlikler düzenlendi.

28.11.2019 12:54 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:54Kahramanmaraş'ta
Kalesi'nde 100 yıl önce Fransız bayrağı indirilerek, yerine Türk bayrağının çekilmesinin yıl dönümünde etkinlikler düzenlendi.
Şeyh Adil Mezarlığı'nda Rıdvan Hoca'nın kabri başında gerçekleştirilen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Atatürk Meydanı'ndaki programda ise saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, törende yaptığı konuşmada, 100 yıl önce bugün, şehrin emperyalist
güçler tarafından işgal edilmeye çalışıldığını, ecdadın her cephede ve birçok
şehirde dillere destan ve onurlu bir bağımsızlık mücadelesi verdiğini söyledi.
Güngör, Anadolu'nun bağımsızlık mücadelesinde
Kahramanmaraş'ın, işgale karşı topyekun gösterdiği direniş ile öncü ve
örnek şehirlerden biri olduğunu vurguladı.
Bugün de terör örgütleri ve arkalarındaki güçlerle mücadele edildiğini dile getiren Güngör, şunları kaydetti:
"Bir asır önce bugün burada toplanarak, bayrağını kaleye diken dedelerimiz başta olmak üzere bin yıldır bu toprakların vatanımız olması için çalışan, ter döken, gerektiğinde canını veren ecdadın her birini rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Rabbim onları inşallah cennetiyle, cemaliyle şereflendirsin. 100 yıl önce indirilmeye çalışılan bayrağı yerine koyan ve bize emanet eden ecdadımıza rahmet olsun."
Konuşmanın ardından İl Müftülüğünde görevli Fevzi Şahin tarafından Avukat Mehmet Ali Bey'in (Kısakürek) beyannamesi okundu.
Programda, Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ve mehter takımı gösteri sundu. Daha sonra Milli Mücadele'nin önemli isimlerinden Abdal Halil Ağa'nın torunları tarafından davul gösterisi yapıldı.
Protokol üyeleri, gaziler, vatandaşlar, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin, mehter takımı eşliğinde Kahramanmaraş Kalesi'ne yürüdüğü program, kalede Türk bayrağının göndere çekilmesiyle son buldu.
Bayrak olayı
Maraş Kalesi'ndeki Türk bayrağı, 28 Kasım 1919 Cuma günü indirilerek yerine Fransız bayrağı asıldı. Avukat Mehmet Ali Bey, bu duruma tepki amacıyla "Alemi İslama Hitap" beyannamesini yazdı ve şehrin muhtelif yerlerinde dağıttı.
Ulu Cami'de cuma namazı için büyük bir kalabalık toplandı. Ezan okunduktan sonra dışarıdaki halk, "Bayraksız namaz kılınmaz" diye bağırarak tepki gösterdi. Caminin imamı Rıdvan Hoca da "Hürriyet olmayan bir yerde namaz kılınmaz" diyerek beyannamenin doğru olduğunu ifade etti.
Bunun üzerine topluca kaleye hücum eden halk, indirilen Türk bayrağını kale burçlarına dikip cuma namazını da orada kıldı.

Atatürk Meydanı, Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: AA

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