Haberler » Güncel » Kahramanmaraş'ta bekçiler huzurun sağlanmasına yardımcı oluyor - Haber

Kahramanmaraş'ta bekçiler huzurun sağlanmasına yardımcı oluyor

Kahramanmaraş'ta yaklaşık bir yıl önce göreve başlayan bekçiler, genel asayiş olaylarında diğer ekiplere katkı sağlarken geceleri ise mahalle huzurunun sağlanmasına katkı sağlıyor.

03.01.2020 13:26 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:32 Kahramanmaraş'ta bekçiler huzurun sağlanmasına yardımcı oluyor
'ta yaklaşık bir yıl önce göreve başlayan bekçiler, genel asayiş olaylarında diğer ekiplere katkı sağlarken geceleri ise mahalle huzurunun sağlanmasına katkı sağlıyor.
Kahramanmaraş'ta Emniyet Müdürlüğüne bağlı olarak 2019 şubat ayında göreve başlayan 183 çarşı ve mahalle bekçisi, gece vakti yaya devriye görevi icra etmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.
Çalıştıkları mahallelerde ilk olarak esnafla ve vatandaşlarla tanışan bekçiler, görev alanlarında mahalle sakinleriyle iletişim kurarak önleyici müdahale konusunda etkin rol alıyor. Genel asayiş olaylarında diğer ekiplere katkı sağlayan bekçiler, geceleri ise mahalle huzurunun sağlanmasına yardımcı oluyor.
Sokağa indikleri günden itibaren 183 bin 477 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunu yapan bekçiler, cinayetten 1, hırsızlıktan 15, uyuşturucu madde ticaretinden 6, gasptan 3, cinsel tacizden 3, yaralama suçundan 11, dolandırıcılık-sahtecilik suçundan 5 ve diğer suçlardan 313 kişi olmak üzere 355 aranan şahsı yakaladı.
Bekçiler, hırsızlık, kavga, yaralama gibi 51 olaya suçüstü müdahale ederek 101 kişiyi gözaltına aldı.
Kayıp şahısların bulunmasında da yine aktif rol oynayan bekçiler, yaptıkları kimlik kontrolü ve araştırmalar sonucunda 15'i çocuk, 17'si yetişkin olmak üzere 32 kayıp şahsı buldu.
Aynı zamanda sokaklarda dilencilik yapan, sarhoş gezen ve çevreyi rahatsız eden 110 şahsa ise 20 bin 162 lira cezai işlem uyguladı.
Trafikte abartılı egzoz, tehlikeli araç kullanma gibi olumsuzluklara da müdahale eden bekçiler, vatandaşın huzurunun kaçırılmasına müsaade etmedi. Kontrol edilen 36 bin 541 araçtan, 73 araca 79 bin lira ceza yazıldı.
Çarşı ve mahalle huzurunun sağlanması için yoğun gayret gösteren bekçiler, trafik denetimlerinde 20 aracı trafikten men etti ve 5'i çalıntı olan 31 aranan aracı da buldu.

Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:06   Çin'in Doğu Türkistan politikaları İzmir'de protesto edildi - Haber
14:05   Otomobilinin lastikleri çalındı, 'Emekli adamım, her şeyim bu' dedi - Haber
14:02   Küresel Gazeteciler Konseyi, Vali Aktaş'ı ziyaret etti - Haber
14:01   Kelkit şeker fasulyesi coğrafi işaretini aldı - Haber
14:01   Niğde Belediyesinden Üniversite Öğrencilerine Çorba İkramı - Haber
12:00   Terörist elebaşı Öcalan'ın dayısının oğlu nokta operasyonla öldürüldü - Haber
09:39   Aç kalan tilki İstanbul sokaklarına indi - Haber
00:25   Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Haber
00:05   THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Haber
23:34   İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu - Haber
3.01.2020 14:08:13