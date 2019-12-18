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Kahramanmaraş'ta biber yeme yarışması

Kahramanmaraş'ta düzenlene biber yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

18.12.2019 17:01 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:33Kahramanmaraş'ta biber yeme yarışması

'ta düzenlene biber yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmanın birincisine altın biber figürü hediye edildi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 'Sektörel Eşleşmeler' etkinliğine, doğal tıp alanında çalışmalar yapan Dr. Ender Saraç katıldı. İş adamları, geleneksel lezzetlerin sektör temsilcileri ve vatandaşların da katıldığı programda, Dr. Saraç, kentin geleneksel lezzetlerinden olan Maraş biberi ile romatizmaya iyi gelen ağrı kesici merhem, zayıflama çayı ve kolesterol düşürücü merhem tarifleri de katılımcılara uygulamalı olarak sundu.

Kahramanmaraş'a özgü tatların başında yer alan biber, tarhana ve dondurma gibi tescilli ürünler de etkinlik alanında sergilenerek katılımcıların beğenisine sunuldu.

Etkinlik kapsamında, Maraş biberi yeme yarışması da yapıldı. Yarışmaya katılanlara yarışma sonunda külahla dondurma ikram edilirken, bazı yarışmacılar dondurmanın üzerine biber dökerek yedi. 7 kişinin kıyasıya yarıştığı biber yeme yarışmasında Adem Mağralı birinci oldu. Eyüp Baz ikinci, Hale Bolat üçüncü oldu. Yarışma sonucu dereceye girenlere altın, gümüş ve bronz biber verildi.

Kahramanmaraş Biberciler Odası Başkanı Muhittin Balçın, "Maraş biberi denilince insanın aklına, lezzet bakımından önemli ve dünyanın değerli bir biberi olarak karşımıza çıkar. Tatlı ama acı olan Maraş biberiyle ilgili katılımcılarımız biberlerini yediler kendilerini kutluyorum" diye konuştu.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, "Kahramanmaraş'ın biberi, tarhanası, paçası ve bu ürünlere lezzet katan sumak ekşisinin burada önemli anlatımlarla tanıtımını yapıyoruz. Bu ürünlerimiz ile birlikte kabarcık üzümümüz, samsa, sucuk gibi ürünlerimize tat veren pekmez ve ravanda şerbetimiz gibi yiyecek ve içeceklerimizin özelliklerini Dr. Ender Saraç anlattı. Kahramanmaraş'ın kendi varlıklarına, yiyecek, içecek, doğası, tarih ve kültürüne sahip çıkmasını diliyorum" diye konuştu.


Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Kahramanmaraş, Ender Saraç, Güncel

Kaynak: İHA

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