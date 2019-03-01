Kahramanmaraş'ta Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Kahramanmaraş
'ta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü. Merkez Dulkadiroğlu
ilçesi Yenişehir
Mahallesinde iddiaya göre, Ökkeş Kazancı
(18) ile Sezer Türkeş
(20) arasında küfür nedeniyle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışmada Kazancı, bıçakla Türkeş'i göğsünden yaraladı.
112 Acil Servis
ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Türkeş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis
ekipleri, kaçan Kazancı'yı suç aletiyle Bayazıtlı Mahallesi'nde yakaladı.
Gözaltına alınan Kazancı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Güncel
Kaynak: AA