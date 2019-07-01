01.07.2019 14:14
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Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
İlçeye bağlı Güneşli Mahallesi'ndeki Eski Demirciler Çarşısında İsmet Ç. (51) ile Nail T. (36) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nail T, İsmet Ç'yi bıçakla yaraladı.
Ağır yaralanan İsmet Ç, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesi 'ndeki ilk müdahalenin ardından, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olayın ardından kaçan Nail T. ise polis ekiplerince yakalandı.
Kaynak: AA
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