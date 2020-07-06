Kahramanmaraş'ta bıçaklı sopalı silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çıkan bıçaklı silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, ağabeyi ve babası da yaralandı.

Kahramanmaraş'ta bıçaklı sopalı silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
06.07.2020 15:39 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:50
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çıkan bıçaklı silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, ağabeyi ve babası da yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, aralarında akrabalık bağı bulunan iki ailenin fertleri, henüz belirlenemeyen bir sebeple şehir merkezindeki Hamza Akbaş Caddesi'nde tartıştı. Sözlü tartışma bir anda bıçakların ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda M.Ş (21), bıçak ve sopa darbeleri ile yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı M.Ş, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede karşılaşan taraflar, burada bir kez daha tartıştı. Polisin ve güvenlik görevlilerinin araya girmesi sonucu ayrılan taraflar, Karaelbistan Mahallesi içinde tekrar karşı karşıya geldi. Burada çıkan ikinci olayda baba H.Ş. (46) ile diğer oğlu A.Ş. (24), bıçak darbeleri ve tabancadan çıkan mermilerin isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralı baba ve oğlu, ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 24 yaşındaki A.Ş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı baba ve diğer oğlu ise ambulanslarla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından hastaneye aralarında özel harekatçıların da bulunduğu çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de, şahısların yaşadığı mahallede geniş çaplı önlem aldı.

Polisin olayla ilgisi olduğu değerlendirilen D.Ş. adlı şahsı gözaltına aldığı öğrenilirken başlatılan geniş çaplı soruşturma ise devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa, Haber
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