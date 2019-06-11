Kahramanmaraş'ta bilim fuarı açıldı

Kahramanmaraş
'ta Şehit Erol Olçok
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerince hazırlanan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı, düzenlenen törenle açıldı. Okul Müdürü
Hacı Muharrem Dilipak, açılışta yaptığı konuşmada, fuarda 30 öğretmen rehberliğinde 100 öğrencinin 52 projesinin sergilendiğini söyledi.
Çalışmaların birbirinden değerli olduğunu dile getiren Dilipak, "Bu çalışmalar gelecekte inşallah öğrencilerimizi vizyon ve misyon sahibi yapacak. Öğrencilerimiz, ileride ülkemiz için katma değeri yüksek projeler üretecek ve bu güzel çalışmalara devam edecekler." dedi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ve Onikişubat
İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen'in de katıldığı programda, araştırma ve tasarım üzerine hazırlanan projeler yer aldı.
Törende ayrıca, yöresel hedik ve paça suyuna batırılmış tarhana çorbası tanıtıldı.
Kaynak: AA
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