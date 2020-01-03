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Kahramanmaraş'ta bir kişi parkta bıçaklanarak öldürüldü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir parkta bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

03.01.2020 23:48 | Son Güncelleme: 04.01.2020 00:20 Kahramanmaraş'ta bir kişi parkta bıçaklanarak öldürüldü
'ın ilçesinde bir parkta bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Mahallesi Şehit Özel Harekat Polisi İsrafil Kargı Parkı'nda yerde hareketsiz bir kişinin yattığını fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Veysel Tel'in (19), kalbinden ve boğazından bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin yaptığı incelemede cinayette kullanıldığı sanılan bıçaklar park içerisinde bulundu.
Görgü tanıklarının ifadesinin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek M.Y'yi (17) gözaltına aldı. Zanlının emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kahramanmaraş, Elbistan, Güneşli, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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