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Kahramanmaraş'ta bir kişi vatandaşların bakkal borçlarını ödedi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir hayırsever, vatandaşların toplam 10 bin liralık bakkal borcunu ödedi.

16.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:18
Kahramanmaraş'ta bir kişi vatandaşların bakkal borçlarını ödedi
Kahramanmaraş 'ın Onikişubat ilçesinde bir hayırsever, vatandaşların toplam 10 bin liralık bakkal borcunu ödedi.
İlçeye bağlı Serintepe Mahallesi'nde bir vatandaş aracılığıyla mahalle muhtarı Ramazan Gürbak'a 10 bin lira gönderen hayırsever, Kovid-19 nedeniyle işsiz kalan vatandaşların borçlarının kapatılmasını istedi.
Muhtar Ramazan Gürbak, mahallede bulunan 4 farklı bakkalla görüşerek borçlarını ödemekte zorlanan bireylerin yerine ödeme yaptı.
Gürbak, yaptığı açıklamada, duyarlılığından dolayı hayırsever vatandaşa teşekkür ederek bunun herkese örnek olmasını temenni etti.
Serintepe Mahallesi'nde 18 yıldır bakkallık yapan Hüseyin Ayyıldız ise ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel
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